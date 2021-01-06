Ильхам Алиев: «Смена руководства Кабмина и Администрации президента положительно воспринята обществом»

«Проведены кадровые реформы. В Кабинете министров сменилось руководство. Сменилось руководство в Администрации президента, министерствах, местных исполнительных органах. Это также было очень положительно воспринято в обществе. Мы видим положительные результаты этих кадровых изменений». Как сообщает АзерТАдж, об это сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев на совещании в видеоформате, посвященном итогам 2020 года.

«Борьба с коррупцией и взяточничеством стала проводиться более серьезно. Считаю, что этот вопрос тесно связан с кадровыми реформами. Негативные явления скрывала бюрократия, а в некоторых случаях до меня не доходила достоверная информация. Соответствующие органы вели недостаточно серьезную борьбу с коррупцией и взяточничеством, а в некоторых случаях закрывали глаза на преступления. Все это истина. Кадровые реформы положили этому конец. Сегодня никто, независимо от должности лица, совершившего преступление, не может уклониться от ответственности. Никто не выше закона. Никакого особого статуса, никаких привилегий нет ни для кого. Это должен знать каждый. Я думаю, что события 2020 года показывают, что все это уже знают», - подчеркнул глава государства.