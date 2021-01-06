Ильхам Алиев: «Предательство НФА и Мусавата надо включить в школьные учебники»

«В период войны, за исключением одной антинародной группировки, - я имею в виду антинародный совет, - все другие политические партии и объединения однозначно поддержали наше правое дело. А антинародный совет и в период войны исполнял свою предательскую и продажную миссию, лил воду на мельницу врага и вел грязную кампанию против нашей армии. Они предприняли очередные провокационные шаги по очернению нашей армии». Как сообщает АзерТАдж, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на совещании, посвященном итогам 2020 года.

«Что можно было от них ожидать? Лидеры этого антинародного совета в свое время приводили нам в пример Пашиняна, говорили, что Пашинян демократ, Пашинян новатор, Пашинян честный человек. Это все их слова. А теперь спросите у армянского народа, что он думает об этом демократе и новаторе? Их объединяет то, что во времена их представителей были утеряны территории. Народный фронт Азербайджана и остатки, которые сегодня собрались в антинародном совете, фактически дезертировали в период Первой Карабахской войны. Мы не забыли эту историю, и ее должно знать молодое поколение.

В ходе войны президент оставил свою должность и уехал в горное село. Идет война, умирают люди, теряются земли, а президент страны, Верховный главнокомандующий бежит и укрывается в горном селе Нахчыванской Автономной Республики. Что это, если не дезертирство? Те, кто сегодня руководит антинациональным советом, где вы были в период войны? Сбежали и спрятались. И сегодня сбежали и прячутся, один сидит в Америке, откуда читает лекции и льет воду на мельницу врага. Кто его финансирует? Кто его направляет? Мы знаем. Кто направляет тех, кто находится здесь? Проармянские силы, те кто, участвовал в грязных действиях против нас во время войны. Те, кто хотел отнять у нас победу. Те, кто поддерживают армян являются покровителями антинародного совета, они дезертиры и предатели. Народ должен знать это и молодое поколение должно знать.

В некоторых случаях молодому поколению предоставляют недостаточную информацию об этой позорной истории. Это должно быть включено в школьные и университетские учебники. Эта черная страница должна быть включена в учебники. Молодое поколение должно знать тех, кто продал Шушу, Лачин, Ходжалы, Кельбаджар, дезертировал и создал условия для потери наших земель.

Предатель, который продал Шушу, до сих пор шатается то тут, то там. Они принесли беду, трагедию, создали условия для гибели безвинных людей, не защитили их. Правительство НФА-Мусават бежало, сдалось и опозорилось. После этого на протяжении 30 лет они вели себя так, будто это не они продали земли и бежали с поля боя, будто не они бомбили Гянджу в период войны, не они брали в плен азербайджанского солдата. Это все они. И азербайджанский народ никогда не должен забывать это», - сказал президент.