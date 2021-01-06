Ильхам Алиев: «Азербайджанская экономика растёт и развивается. И это в эпоху коронавируса!»

«Несмотря на то, что 2020 год для многих стран был тяжелым в экономической сфере, Азербайджан, в отличие от других стран, вышел из ситуации с относительно меньшими потерями. Наша экономика сократилась на чуть более чем 4 процента. Считаю, что это хороший показатель». Как сообщает АзерТАдж, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на совещании, посвященном итогам 2020 года.

«Но в то же время должен отметить, что наша ненефтяная промышленность выросла более чем на 11 процентов. За счет чего? Именно за счет диверсификации. Потому, что политика индустриализации была проведена правильно. У нас сокращается добыча нефти. В то же время мы ее сами сократили из-за соглашения ОПЕК+. Упала цена нефти. Если бы не было фактора нефти, наша экономика, возможно, сократилась бы еще меньше. Но рост ненефтяной промышленности на более чем 11 процентов говорит о развитии реальной экономики, ненефтяной экономики.

Сельское хозяйство выросло на два процента и вырастет еще больше. Потому, что я дал поручение, на освобожденных территориях ведется посев. Но мы еще поговорим об этом. Средняя зарплата и средняя пенсия выросли примерно на 13-14 процентов. Средства Нефтяного фонда не сократились, выросли. Возможно, для многих это покажется удивительным. Не намного, но выросли примерно на 0,5 процента. Значит, нам удалось сохранить свои валютные резервы. Несмотря на то, что мы направили на борьбу с коронавирусом миллиарды манатов, вели войну и были другие расходы, пособия, социальный пакет. Согласно недавно принятым решениям, пособия для семей шехидов увеличены с 300 до 500 манатов. То есть все это большая финансовая нагрузка. Но благодаря устойчивости государства, успешной политике страны мы смогли добиться этого», - сказал президент.