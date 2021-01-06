Пекин отреагировал на беспорядки в США

Власти Китая надеются на скорейшее восстановление общественного порядка в США, поскольку верят в стремление американцев к миру и безопасности, заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

«Мы верим, что американский народ стремится к сохранению мира и безопасности. …Китайская сторона надеется, что американцы в ближайшее время добьются восстановления мира, стабильности и безопасности», – цитирует ТАСС Хуа Чуньин.

Она также сравнила реакцию американской общественности на протесты в США и на беспорядки в Гонконге в 2019 году. «Ситуация в Вашингтоне не настолько серьезная, как это было в Гонконге, однако уже сейчас там погибли четыре человека, в то время как в специальном административном районе Китая – ни одного», – представитель МИД КНР.