Цены на еду побили трехлетний рекорд

Мировые цены на базовые продовольственные продукты и сырье в 2020 году оказались самыми высокими за последние три года. Об этом сообщила Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) на основании данных индекса продовольственных цен ФАО, который отражает помесячные изменения международных цен на основные виды продовольствия.

Данный показатель вырос в декабре до 107,5 пункта, на 2,2% по сравнению с ноябрем, когда был зарегистрирован самый высокий уровень индекса почти за шесть лет. Средний показатель индекса 2020 года больше на 3,1% по сравнению с 2019 годом. Однако, как указывается в сообщении ФАО, он ниже на 25% исторического рекордного индекса, зафиксированного в 2011 году.

Как поясняют специалисты ФАО, тенденция роста экспортных цен на пшеницу, кукурузу и риса продиктована неуверенностью в прогнозируемых высоких урожаях и погодных условиях в Северной и Южной Америках, а также в России. Индекс цен на молочные продукты, который в декабре вырос на 3,2% по сравнению с ноябрем, увеличивается на протяжении семи месяцев подряд за счет повышенного спроса на фоне высокого внутреннего потребления данного вида продукции в странах-производителях.

В ФАО не склонны связывать рост продовольственных цен исключительно с пандемией, которая в основном привела к некоторым перебоям и задержкам в поставках. Как утверждают специалисты, ценовая динамика зависит от соотношения спроса и предложения.