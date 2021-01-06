Дильгам Аскеров о последних днях в армянском плену

«О том, что началась война, я узнал по грохоту артиллерии. Они ничего не говорили нам. Прошло 2-3 дня, снаряд упал перед тюрьмой в Шуше». Об этом на сегодняшней пресс-конференции рассказал находившийся в армянском плену Дильгам Аскеров.

Он отметил, что армяне очень испугались, они пребывали в тревоге: «Было ясно, что началась война. Они выводили своих заключенных. Нас не выпускали на прогулку, окна также закрыли».

По словам Д.Аскерова, когда военнослужащие Азербайджанской армии вошли в Шушу, узников ночью посадили в машину и отвезли в тюрьму в Ереване.

«В Горусе меня намеренно высадили из машины и стали пинать. Они украли большинство вещей, отправленных мне из дома. По дороге группа из Еревана сняла с меня верхнюю одежду, я был босиком в машине. У меня на голове был мешок, я не мог дышать. Я поведал об этом представителю Международного комитета Красного Креста. Когда нас доставили, тюрьма была пуста, там находились лишь два надзирателя. Затем туда доставили 1 000 человек.

Они оскорбляли нас, весь день стучали в дверь. Позже нас снова привезли в Горус, а оттуда в Ханкенди. Генерал российских миротворцев сделал наши фотографии. Я не испытывал чувство страха. Почему я должен был бояться? Я находился на своей земле. У меня была надежда на то, что буду освобожден. Я также слышал много информации по радио. Я слышал выступления Ганиры Пашаевой, Бахар Мурадовой, председателя Милли Меджлиса о нас в России. Это вдохновляло меня. Это слушали и армяне», - сказал он.