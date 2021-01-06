Ильхам Алиев принял решение: «Дома беженцев отойдут семьям шехидов»

«Я абсолютно уверен в том, что каждый из бывших вынужденных переселенцев с большой охотой вернется на свои родные земли. Для того, чтобы этого добиться, государство приложит все усилия. Но в то же время у нас должна быть официальная информация». Как сообщает АзерТАдж, об это сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев на совещании в видеоформате, посвященном итогам 2020 года.

«Поэтому я считаю, что проведение опроса даст нам ответ на многие вопросы. Сейчас о том, какие вопросы будут в опросе, думайте вы. Конечно же – состав семьи, где работают, довольны ли работой, материальное положение семьи, зарплаты, доходы, занимаются ли они предпринимательской деятельностью, сколько среди них безработных - все эти вопросы должны быть заданы. Основной вопрос должен быть связан с их желанием возвратиться на свои земли. Это само собой.

Однако я хочу сказать, что дома, предусмотренные для семей вынужденных переселенцев, будут переданы семьям шехидов. Это решение принял я. Я уже дал распоряжение чтобы дома, находящиеся на балансе у Государственного комитета по делам беженцев, были переданы на баланс Министерства труда и социальной защиты населения. Это достаточно большая программа. Поэтому и семьи шехидов, которые стояли в очереди до войны, также должны быть размещены в этих домах. В то же время близкие наших военных-героев, ставших шехидами во Второй Карабахской войне, должны быть размещены в этих домах. Это справедливое решение. Считаю, что переселенцы, простите, бывшие переселенцы должны это правильно понять. Я всегда все говорю так как есть. Я знаю, что они ждали эти дома долгие годы, но сейчас земли освобождены. Поэтому размещение бывших переселенцев в Баку, Сумгаите и Гяндже не вписывается ни в какую логику. Выдача домов, предусмотренных для них, семьям шехидов – очень правильное решение», - сказал президент Ильхам Алиев.