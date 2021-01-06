Азербайджанский призер Олимпиады завершил карьеру и стал тренером

Отныне Гасанов будет работать тренером. Сегодня исполняющий обязанности президента Федерации борьбы Азербайджана Намик Алиев объявил о том, что Джабраил назначен старшим тренером молодежной сборной Азербайджана.

Капитаном сборной Азербайджана по вольной борьбе будет олимпийский чемпион Шариф Шарифов.

«В прошлом году во время подготовки к чемпионату Европы я травмировал шею, - говорит Джабраил Гасанов. – Поэтому я не смог выступать на Евро в полную силу. Я планировал завершить карьеру после Олимпиады в Токио. Но боли не оставляли меня, и я решил уйти сейчас. Теперь буду работать тренером. Благодарю Намика Алиева за назначение, постараюсь оправдать возложенные на меня надежды.

Конечно, самая большая мечта каждого спортсмена – стать олимпийским чемпионом. Мне не суждено было добиться этого, но олимпийскую медаль я все же завоевал. Бронзу Олимпиады в Рио считаю самым большим успехом в своей карьере. Я и на Олимпиаде-2012 в Лондоне мог взять бронзу, но в поединке с кубинцем ошибся в концовке. А самым принципиальным для меня соперником был россиянин Аниуар Гедуев. Мы с ним боролись на различных соревнованиях.

Теперь капитаном сборной Азербайджана по вольной борьбе будет Шариф Шарифов. Он – олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы. Единственный наш борец, который добился такого результата. Надеюсь, что его капитанство пойдет на пользу как ему самому, так и нашей команде. Верю, что сборная Азербайджана успешно выступит на Олимпиаде».