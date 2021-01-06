Меркель сказала, какой следует быть Европе

Европе следует быть сильной и в то же время мудрой по отношению к другим странам мира, сказала канцлер Германии Ангела Меркель на заседании парламентской группы Христианско-социальной партии (ХСС).

«Мы нуждаемся в сильной Европе на фоне кризисов, которые мы переживаем и пережили в последние годы, идёт ли речь о международной позиции, защите климата, правах человека или международных торговых договорах. И нам нужен, конечно, мудрый взгляд на то, что происходит в остальной части мира», — приводит RT слова Меркель.

Меркель отметила, что Германия «не везде в мире на ведущих позициях», есть другие страны, которые прилагают усилия для развития науки и умеют быстро реагировать.