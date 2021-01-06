Ильхам Алиев: «Два международных аэропорта. В Физули и в Лачине»

"По моему поручению на территории либо Лачинского, либо Кельбаджарского района подбирается территория для строительства современного международного аэропорта. Действительно, там очень сложный рельеф, и абсолютное большинство территорий - это горная местность. Там трудно найти место, сейчас ведутся исследования, и я надеюсь, что в ближайшее время мне предоставят информацию". Как сообщает АзерТАдж, об это сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев на совещании в видеоформате, посвященном итогам 2020 года.

«Таким образом, либо в Лачинском, либо Кельбаджарском районе будет построен современный аэропорт. Также осталось мало времени для строительства международного аэропорта в городе Физули. Даны поручения, в ближайшем будущем начнется строительство. И в этом году в городе Физули, сейчас от города ничего не осталось, либо на той территории начнет работу международный аэропорт. Это также необходимо для развития Карабахского региона, потому что там смогут совершать посадку все типы самолетов. Как в Физули, так и в Кельбаджар-Лачинской зоне. В то же время желающие прибыть в Шушу иностранные гости смогут приземлиться в Физули и оттуда на автомобиле отправиться в Шушу.

Параллельно со строительством аэропорта должны проводиться предварительные исследования для организации международных полетов из города Физули. Международный аэропорт должен организовывать международные полеты. Наша авиакомпания AZAL должна серьезно поработать над вопросом организации международных рейсов, чтобы обеспечить авиаперевозки в некоторые из наших соседних стран сразу после открытия аэропорта в Физули», - сказал президент.