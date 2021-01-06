Иракский суд выдал ордер на арест Трампа

Суд в Ираке выдал ордер на арест президента США Дональда Трампа по делу убийства замглавы народного ополчения Ирака «Аль-Хашд аш-Шааби» Абу Махди аль-Мухандиса, сообщила пресс-служба иракского Высшего судебного совета.

«Судья в суде Эр-Расафа (район Багдада), уполномоченный вести расследование убийства замглавы народного ополчения… принял решение выдать ордер на арест президента США Дональда Трампа на основании положений статьи 406 действующего уголовного кодекса Ирака», – приводит РИА Новости сообщение.

Также в пресс-службе отметили, что «расследование будет продолжено для установления других причастных к этому преступлению, будь то иракцы или иностранные граждане».

В сообщении уточняется, что решение о выдаче ордера на арест судья принял после завершения предварительного расследования.

3 января 2020 года американские войска нанесли ракетный удар по окрестностям Багдада, в результате были убиты иранский генерал Касем Сулеймани и заместитель главы «Аль-Хашд аш-Шааби» Абу Махди аль-Мухандис.