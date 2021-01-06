В Азербайджане 685 новых больных COVID-19

В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 685 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. В Оперативном штабе при Кабинете министров сообщили, что 1 931 пациент выписан после завершения лечения.

За прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались 27 человек, чье тестирование на коронавирус дало положительный результат.

Всего в Азербайджане выявлен в общей сложности 222 885 случаев заражения коронавирусом, из них 203 527 человек благополучно прошли лечение, 2 845 - скончались.

Лечение 16 513 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима. Всего в стране проведено 2 241 908 тестов на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 9 915 - за минувшие сутки.