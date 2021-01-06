Ильхам Алиев: «Подлый враг всюду разложил мины и не дал нам карты»

«У структуры ANAMA нет государственного статуса, это обычное агентство. Фактически оно не обладает полномочиями, присущими агентству в структуре государственного управления. Это структура в составе некогда созданной комиссии. Поэтому я уже дал поручение, чтобы эта структура в ближайшие дни была реорганизована. Можно также рассмотреть объединение с Агентством по восстановлению территорий, потому что и у этой структуры фактически нет статуса агентства. Должен также быть рассмотрен штат. По представленной мне информации, там работают примерно 500 человек». Как сообщает АзерТАдж, об это сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев на совещании в видеоформате, посвященном итогам 2020 года.

Ильхам Алиев спросил, сколько именно человек работает в этом агентстве, на что премьер-министр Али Асадов ответил – 560 человек.

«Конечно, с таким составом мы не сможем добиться желаемого. Создаваемая новая структура должна быть обеспечена самой современной техникой. Обязательно учтите это в Государственной инвестиционной программе, чтобы мы не тратили много времени на этот вопрос. Сейчас озвучиваются разные цифры и заявления. Считаю, что эти заявления неуместны. Сидеть и считать, за какое время мы освободим эти территории просто безответственно. Никто не может это сказать. Здесь не может быть каких-либо критериев и коэффициентов, потому что подлый враг установил везде мины и не представил нам карты. Сколько мы не требовали, что должна быть карта установленных мин, они нам не выдаются. Поэтому мы должны построить нашу работу на основе приоритетов. На самом деле, уже построили», - сказал президент.