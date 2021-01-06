Пожар в жилом доме в Баку: есть погибший

В Баку в Ясамальском районе в квартире общей площадью 30 кв.м на последнем этаже пятиэтажного жилого дома частично сгорели предметы домашнего обихода на площади 10 кв.м и оконная рама. Об этом сообщает сайт Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Согласно информации, в результате оперативных мероприятий, проведенных Государственной службой пожарной охраны МЧС, распространение пожара было предотвращено. Остальная часть квартиры была защищена от огня. Во время осмотра места пожара было обнаружено тело человека (лежачий больной).

Ведется расследование.