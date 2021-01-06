Ильхам Алиев потребовал от Самира Шарифова положить конец необоснованным расходам

«Должен быть усилен контроль за расходами. Особенно должен быть серьезный контроль за товарами, закупаемыми по государственной линии». Как сообщает АзерТАдж, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев на совещании в видеоформате, посвященном итогам 2020 года.

«Потому что в некоторых случаях бывает завышение цен. В некоторых случаях государственные организации для своих удобств закупают большое количество ненужных материалов и предметов. Закупают из-за рубежа автомобили, технику и мебель. Этому должен быть положен конец. Мы должны положить конец всем необоснованным расходам», - сказал президент.