МИД ответил Еревану: все еще живут в иллюзиях

Попытка представителя МИД Армении оправдать незаконные визиты официальных лиц Армении в Карабахский регион Азербайджана и утверждение о том, что это не противоречит обязательствам трехстороннего заявления от 10 ноября, свидетельствует о том, что официальные лица Армении, к сожалению, как и 30 лет назад, живут в иллюзиях и не делают выводов из сложившейся в регионе новой реальности. Об этом сказала руководитель Управления пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, выражая отношение к комментарию представителя МИД Армении.

В заявлении Абдуллаевой отмечается, «что армянское руководство волнует не проживание людей, живущих в Карабахе, в условиях мира и безопасности, не будущее сосуществование в условиях благополучия, а возвращение к прошлому, узкие политические интересы. Последствия этой политики Армении очевидны».