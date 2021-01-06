Ильхам Алиев рассказал о плантациях Кочаряна и Саргсяна в Карабахе

"До восстановительных работ должен найти свое решение еще один вопрос. Это оценка нанесенного ущерба. Уже дано соответствующее поручение, и Министерство экономики в связи с этим уже установило контакты с международными партнерами. Конечно же, все предварительные работы должны осуществить мы сами. Должна быть проведена фото- и видеосъёмка всех городов и сел. Все это должно быть утверждено и запротоколировано". Как сообщает АзерТАдж, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев на совещании в видеоформате, посвященном итогам 2020 года.

«Параллельно с этим должна быть проведена спутниковая съемка всех разрушенных и освобожденных территорий. При использовании дронов необходимо осуществить документирование, если можно так сказать, паспортизацию каждого города и каждого села. Это должны сделать мы сами. Когда прибудут иностранные специалисты и международные компании, эти материалы будут представлены им. Конечно же, они и сами в свободной обстановке должны проводить все исследования. В первую очередь здесь должны быть отражены уничтожение исторических памятников, общественных, государственных зданий и учреждения - в то время все учреждения находились в государственной собственности - и разрушение частных домов и многоквартирных зданий.

После проведения всех работ по документированию должна быть высчитана тогдашняя стоимость этого имущества в рублевом эквиваленте и проведена сегодняшняя переоценка. Эту работу мы должны осуществить сами, и это немного облегчит работу иностранных компаний. На основе этого они в независимой форме подготовят свои отчеты. Это нам необходимо. Чтобы начать борьбу за компенсации, нам обязательно нужны отзывы известных международных организаций.

Что касается нанесённого ущерба, мы в то же время должны рассчитать утраченную прибыль. Какую прибыль мы могли бы получить с этих предприятий за 30 лет. Там было очень много предприятий, у которых был большой потенциал. Они были разрушены, и мы не получили ту прибыль, которую могли получить. Я озвучу некоторые цифры. Вырубленные леса. Они были вырублены не просто так. Их вырубили и продали. Должна быть рассчитана рыночная стоимость деревьев в этих вырубленных лесах, потому что они были вырублены и стали источником незаконной прибыли. Параллельно с этим незаконно эксплуатировались наши земли. По информации, появившейся в армянской прессе, большую часть этих земель захватили лидеры криминального режима. Там были большие земельные участки бывших президентов Армении Кочаряна и Саргсяна. Они ежегодно получали большие прибыли, потому что эти земли очень плодородные. В то же время пастбища. Должна быть проведена оценка незаконной эксплуатации всего этого, чтобы перевести в денежный эквивалент.

Конечно, незаконная эксплуатация природных ресурсов там - неопровержимый факт. У нас есть названия этих компаний. Должен заявить, что если компании, незаконно эксплуатировавшие наши золотые и другие месторождения, не выплатят компенсации, то этот вопрос будет направлен в суд. Если они не выплатят компенсации, то все дела пойдут в международные суды, и они там будут опозорены», - сказал президент.