«При проведении градостроительных работ определите и доложите мне, какую часть Агдама, Физули и других городов, какой квартал должен остаться в разрушенном состоянии как музей армянской оккупации под открытым небом». Как сообщает АзерТАдж, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на совещании, посвященном итогам 2020 года.

«Считаю, что во всех освобожденных городах должны быть созданы музеи оккупации. Наряду с мемориальными комплексами, памятниками, отражающими нашу Победу, должны быть созданы и музеи оккупации. Уже сейчас разработайте концепцию этих музеев. В этих музеях должна быть отражена общая картина оккупационной политики Армении. В то же время у каждого района, каждого города должна быть показана своя презентация, чтобы граждане Азербайджана не забывали, а иностранные гости видели, против каких зверей мы вели борьбу и от какой беды спасли наши земли и Южный Кавказ», - сказал президент.