Ильхам Алиев поставил задачу перед Фуадом Нагиевым

«Конечно же, у Карабахского региона очень большой туристический потенциал. Поэтому уже сейчас должны быть разработаны туристические маршруты, чтобы после возвращения жизни в этот регион без потери времени развивался и сектор туризма». Как сообщает АзерТАдж, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев на совещании в видеоформате, посвященном итогам 2020 года.

«Уже сейчас на международных туристических выставках - эти выставки будут возобновлены после пандемии - должен быть продемонстрирован туристический потенциал, туристические маршруты, исторические памятники Карабахского региона, чтобы мы действительно представили этот регион как привлекательный для мира. Если учесть, что Карабахский регион имеет очень богатую, неповторимую природу и исторические памятники, уверен, он станет одной из основных туристических зон Азербайджана», - сказал глава государства.

Отметим, что председателем Государственного агентства по туризму Азербайджана является Фуад Нагиев.