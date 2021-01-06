Ильхам Алиев анонсирует: «В Шушу пойдёт железная дорога»

«Даны указания в связи с железными дорогами, ведутся подготовительные работы. Также предусматривается строительство железной дороги Горадиз - Физули и затем железной дороги Физули - Шуша». Как сообщает АзерТАдж, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев на совещании в видеоформате, посвященном итогам 2020 года.

«Должен быть утвержден график выполнения этих работ. После возвращения граждан в Шушу, конечно, эта дорога будет сдана в эксплуатацию. Однако сейчас идут проектные работы, должны быть выделены и финансовые средства. Железная дорога также должна быть проложена, чтобы обеспечить въезд и выезд из Шуши. В этом году будет дан старт этому проекту», - подчеркнул глава государства.