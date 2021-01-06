Ильхам Алиев о дороге в Нахчыван: «Будем говорить с Россией. А не с Арменией»

«В то же время будет реконструирована железная дорога Горадиз - Агбенд. Поселок Агбенд находится в Зангиланском районе вблизи от границы с Арменией. Подлый враг разрушил и полностью вывел из строя эту дорогу. Эта дорога имеет особое значение для открытия Нахчыванского коридора. В настоящее время ведется конкретная работа по открытию Нахчыванского коридора. Я не хочу опережать события, но открытие этого коридора нашло отражение в подписанном 10 ноября заявлении». Как сообщает АзерТАдж, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на совещании, посвященном итогам 2020 года.

«Это обязательно будет и откроет новые возможности для региона. Этой дорогой будут пользоваться как Азербайджан, так и Турция, Россия, Армения и Иран. Эта дорога имеет особое значение для многостороннего сотрудничества в будущем. Мы на своей территории приступим к строительству железной дороги Горадиз - Агбенд. Параллельно с этим будет проводиться работа по восстановлению и модернизации железной дороги в Нахчыванской Автономной Республике. Учитывая, что железные дороги Армении находятся в собственности Российских железных дорог, нашим партнером, естественно, является Россия, потому что Армения не меет никакого отношения к проекту железной дороги в Мегри. Мы обсуждаем этот вопрос с Россией, потому что Российские железные дороги владеют железными дорогами Армении. Предварительные обсуждения положительны. Пока лишь это. О будущих событиях будет дана информация», - сказал президент.