Ученые нашли у коронавируса признаки хронического заболевания

Ученые из Нидерландов и Бельгии провели исследование и изучили, как восстанавливаются пациенты, перенесшие COVID-19 в легкой форме. Как сообщает в четверг, 7 января, «Московский комсомолец», в результате они предположили, что коронавирус может стать хроническим заболеванием.

По данным ученых, осложнения могут начаться даже через несколько недель или месяцев после выздоровления. При этом каждый третий перенесший COVID-19 становится «в той или иной степени зависимым от постороннего ухода».

Ученые изучили данные 1837 человек, средний возраст которых составлял 47 лет. Все они лечились амбулаторно, однако жалобы на последствия коронавируса сохранились в течение трех месяцев. Выяснилось, что 98 процентов пациентов продолжали испытывать усталость, 90 процентов страдали от мышечной слабости, 88 процентов столкнулись с проблемами со сном, а 87 процентов — с болью. Многие пациенты также отметили, что их производительность труда снизилась. При этом 86 процентов участников исследования уточнили, что до болезни не имели проблем со здоровьем — после перенесенного коронавируса их число сократилось до 6 процентов.

По мнению исследователей, эти данные свидетельствуют о недостаточной реабилитации пациентов, перенесших COVID-19 в легкой форме, так как существующие программы направлены на помощь госпитализированным пациентам. Ученые предложили считать тех, кто страдает от последствий коронавируса 12 и более недель, хроническими больными. Они также отметили, что в будущем такие пациенты могут стать серьезной нагрузкой для мирового здравоохранения, и заключили, что для них необходимы специальные реабилитационные методики.