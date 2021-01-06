Президент Израиля прокомментировал события в США

Президент Израиля Реувен Ривлин в четверг в обращении к гражданам страны поздравил президента США Джо Байдена в связи с утверждением результатов выборов в США, а также сказал, что беспорядки в Вашингтоне шокируют и напоминают, что демократия не должна восприниматься как должное.

"Позвольте мне направить поздравления избранному президенту Джо Байдену в связи утверждением результатов выборов Конгрессом США. Я уверен, что избранный президент Байден будет и дальше укреплять отношения между нами и Соединенными Штатами Америки, нашим самым близким другом и величайшей демократией в мире", - сказал президент в заявлении, текст которого распространила его канцелярия.

"Фотографии беспорядков с Капитолийского холма шокируют. Они напоминают всем нам, что демократия, даже если она сильна и имеет глубокие корни, не должна восприниматься как должное", - добавил Ривлин.

В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, штурмовали здание Конгресса, прервав заседание, которое должно было утвердить итоги прошедших выборов. Правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Согласно данным вашингтонской полиции, в ходе протестов погибли четыре человека.