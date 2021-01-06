Ильхам Алиев: «Вскоре мы свободно воспользуемся дорогой Агдам-Ханкенди-Шуша»

«Наше основное внимание должно быть уделено освобожденным территория и в этой сфере уже начата реализация первых инфраструктурных проектов. Первый проект – дорога в Шушу. Потому что традиционные дороги в Шушу недостаточно удовлетворяют нас». Как сообщает АзерТАдж, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на совещании, посвященном итогам 2020 года.

«Да, мы используем эти дороги. Но мы используем эти дороги при сопровождении российских миротворцев - как с Лачинского коридора, так и с территории Красного базара. В будущем мы, конечно, будем свободно использовать как эти дороги, так и дорогу Агдам-Ханкенди-Шуша. В подписанном 10 ноября заявлении указывается, что откроются все коммуникации и спустя определенное время использование этих дорог не будет проблематичным. Но сегодня обязательно нужна прокладка новой дороги, чтобы поехать в Шушу. И мы уже дали старт этим работам. Это очень сложный проект, очень сложный рельеф и, в частности, не позволяют нынешние погодные условия. Но дорога Ахмедбейли-Алханлы-Физули-Шуша строится, и я полагаю, что она будет построена с опережением графика», - сказал президент.