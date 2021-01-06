Ильхам Алиев отвечает на главный вопрос - как пойдёт дорога в Кельбаджар и Лачин?

«Дан старт и другому важному проекту. Это дорога Тоганалы-Кельбаджар, которая проходит через очень сложный рельеф. Из-за того, что на некоторых участках высота составляет 3500 метров, использовать эту дорогу в зимние месяцы очень сложно». Как сообщает АзерТАдж, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на совещании, посвященном итогам 2020 года.

«Поэтому подразумевается строительство тоннелей. Даны соответствующие поручения и этот проект сейчас реализуется. В то же время дано поручение построить дорогу из Горадиза в Зангилан, оттуда в Губадлы и затем до Лачинского района. Идут подготовительные работы. Должен добавить, что строящаяся дорога из Тоганалы в Кельбаджар будет продолжена в Лачинский район. Таким образом, мы с двух сторон – как с севера, так и с юга - создадим дорожно-транспортную инфраструктуру в Лачинский и Кельбаджарский районы», - сказал президент.