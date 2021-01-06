Как сообщалось, в рамках существующих тесных отношений сотрудничества между Министерством по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики и Министерством по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Российской Федерации 4 января в Азербайджан прибыла группа российских пиротехников в составе 20 человек для разминирования освобожденных территорий Азербайджана, сообщает пресс-служба МЧС Азербайджана.

Согласно информации, уже завершен подготовительный этап к началу операции разминирования и начата очистка территории от мин, неразорвавшихся боеприпасов и взрывоопасных предметов. Поисковые работы, проводимые пиротехниками МЧС России с участием специалистов МЧС Азербайджана, первоначально проводятся на левом берегу реки Гаргар, расположенной на территории Агдамского района. За первые два дня операции было обезврежено более 30 противопехотных фугасных мин. Операция координируется из Карабахского регионального центра МЧС.

Отметим, что в соответствии с согласованной и утвержденной программой обучения и обучения с участием специалистов МЧС России начались теоретические и практические занятия с 30 сотрудниками МЧС Азербайджана.