Цукерберг обвинил Трампа в подстрекательстве мятежа

Аккаунты Трампа в Facebook и Instagram останутся заморожены минимум на две недели, объявил в посте на своей странице основатель Facebook Марк Цукерберг, передает РИА Новости.

"Мы считаем, что риск, если мы разрешим президенту продолжать пользоваться нашими услугами во время этого периода (до инаугурации Джо Байдена - ред.), просто слишком велик. Поэтому мы продлеваем блокировку его аккаунтов в Facebook и Instagram на неопределенный срок, по меньшей мере, на следующие две недели, пока не завершится мирная передача власти", - написал Цукерберг.

Он подчеркнул, что считает недопустимым использование соцсетей для "подстрекательства мятежа против демократически избранного правительства".

В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, штурмовали здание Конгресса, прервав заседание, которое должно было утвердить итоги прошедших выборов. Правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Согласно данным вашингтонской полиции, в ходе протестов погибли четыре человека.