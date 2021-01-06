Ильхам Алиев о ситуации на границе с Арменией: «Накажем за провокации!»

«Должна быть проведена неотложная работа по установлению границ. Потому что у нас с Арменией появились границы на сотни километров. То есть эти границы уже перешли под наш контроль. Там должна быть организована вся пограничная инфраструктура. Государственной погранслужбе даны соответствующие поручения». Как сообщает АзерТАдж, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на совещании, посвященном итогам 2020 года.

«В настоящее время Госпогранслужба занята охраной границы Зангилан-Губадлы. В направлении Кельбаджар-Лачин служат войска Министерства обороны. В будущем будет рассмотрен и этот вопрос. В любом случае, охрана границы имеет особое значение. Потому что в Армении есть реваншистские силы и мы не можем оставить без внимания их заявления. Но все должны знать, если наши границы будут нарушены, нарушители будут наказаны и подобные провокации очень дорого обойдутся этим силам», - сказал президент.