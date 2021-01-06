Джонсон обвинил Трампа в разжигании мятежа

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что действующий президент США Дональд Трамп разжигал мятеж и что это было "совершенно неправильно", передает РИА Новости.

В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, штурмовали здание конгресса, прервав заседание, которое должно было утвердить итоги прошедших выборов. Правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Согласно данным вашингтонской полиции, в ходе протестов погибли четыре человека.

"То, что он (Трамп – ред.) подстрекал людей штурмовать Капитолий, и как президент постоянно выражал сомнения в результате свободных и справедливых выборов, я считаю, что это было совершенно неправильно", - сказал Джонсон на пресс-конференции в четверг.

Он повторил, что осуждает проявления насилия в Вашингтоне, и назвал действия сторонников Трампа "позорными".

"Я рад, что избранный президент сейчас должным образом подтвержден, и демократия победила", - добавил он.