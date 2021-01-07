Предприниматель Илон Маск получил титул самого богатого человека в мире, обойдя основателя Amazon Джеффа Безоса. Об этом сообщает CNBC.

Глава Tesla стал самым богатым человеком в мире с состоянием более 185 миллиардов долларов. Рост стоимости акций Tesla в четверг, 7 января, позволил Маску обогнать Безоса, который был самым богатым человеком с 2017 года.

Ранее 7 января сообщалось, что Маск приблизился к титулу самого богатого человека в мире. Согласно рейтингу Bloomberg Billionaires Index, Маск находился на втором месте среди самых богатых людей планеты, отставая от возглавляющего список Безоса всего на три миллиарда долларов.