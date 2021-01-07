Байден назвал участников захвата Капитолия террористами

В среду сторонники Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, штурмовали здание Конгресса, прервав заседание, которое должно было утвердить итоги прошедших выборов. Правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Согласно данным вашингтонской полиции, в ходе протестов погибли четыре человека.

"Это были не беспорядки, не протест, это был хаос. Я не могу называть их участников протестующими, это чернь, повстанцы, внутренние террористы", - сказал Байден, выступая в четверг с речью.

"Это был результат безжалостных нападок президента Трампа на демократию", - отметил избранный президент.

По словам Байдена, Трамп нападал на свободную прессу, называя журналистов врагами народа, на разведслужбы, на военных. "Он использовал лексику, использовавшуюся автократами и диктаторами по всему миру", - отметил Байден.

По заявлению Байдена, выступавшего в Делавэре, Трамп "пытался использовать толпу, чтобы заставить замолчать голоса американских избирателей".

Он добавил, что президент не может быть выше закона.