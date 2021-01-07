Трампу выдвинули ультиматум

По ее заявлению, лидер страны совершил «подрывные действия» и должен быть отстранен в соответствии с 25-й поправкой к Конституции США о неспособности президента исполнять свои обязанности. Пелоси заявила, что президент США является «очень опасным человеком», который не должен быть в должности. «Это наиболее срочный приоритет», - заявила она.

Спикер палаты представителей выдвинула ультиматум, отметив, что если кабинет Трампа не попытается его устранить в соответствие с поправкой, Конгресс может организовать импичмент.

Временная передача президентских полномочий предусмотрена 25-й поправкой к конституции США, принятой в 1967 году. До президента США Джорджа Буша к этой поправке прибегали лишь однажды. В 1985 году Рональд Рейган на время хирургической операции передал полномочия Джорджу Бушу-старшему.

6 января протестующие сторонники Трампа ворвались в здание Капитолия и окружили зал Сената. Сенат и палата представителей прервали заседание, на котором планировалось утвердить итоги прошедших выборов, согласно которым на президентских выборах победил демократ Джо Байден. Трамп призвал сторонников действовать мирно и поддерживать полицию. Позже здание Капитолия в Вашингтоне было очищено от протестующих. В ходе протестов погибли четыре человека, полиция задержала почти 70 участников беспорядков.