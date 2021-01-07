Трампу выдвинули ультиматум
Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что действующего президента США Дональда Трампа необходимо немедленно отстранить от власти. Ее слова приводит РИА Новости.
По ее заявлению, лидер страны совершил «подрывные действия» и должен быть отстранен в соответствии с 25-й поправкой к Конституции США о неспособности президента исполнять свои обязанности. Пелоси заявила, что президент США является «очень опасным человеком», который не должен быть в должности. «Это наиболее срочный приоритет», - заявила она.
Спикер палаты представителей выдвинула ультиматум, отметив, что если кабинет Трампа не попытается его устранить в соответствие с поправкой, Конгресс может организовать импичмент.
Временная передача президентских полномочий предусмотрена 25-й поправкой к конституции США, принятой в 1967 году. До президента США Джорджа Буша к этой поправке прибегали лишь однажды. В 1985 году Рональд Рейган на время хирургической операции передал полномочия Джорджу Бушу-старшему.
6 января протестующие сторонники Трампа ворвались в здание Капитолия и окружили зал Сената. Сенат и палата представителей прервали заседание, на котором планировалось утвердить итоги прошедших выборов, согласно которым на президентских выборах победил демократ Джо Байден. Трамп призвал сторонников действовать мирно и поддерживать полицию. Позже здание Капитолия в Вашингтоне было очищено от протестующих. В ходе протестов погибли четыре человека, полиция задержала почти 70 участников беспорядков.