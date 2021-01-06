На севере Сирии в тоннеле ликвидированы 8 террористов

Силы специального назначения ВС Турции ликвидировали восемь боевиков сирийского крыла террористов PKK - YPG на севере Сирии. Об этом сообщает в четверг Министерство национальной обороны Турции.

Боевики пытались бежать через подземный тоннель из зоны операции «Источник мира».

«Накануне бойцы турецкого спецназа нейтрализовали семь террористов PKK/YPG, пытавшихся проникнуть в зону операции «Источник мира» с целью подрывной деятельности, а сегодня нейтрализованы еще восемь боевиков, скрывавшихся в тоннеле и пытавшихся бежать в соседние районы», - говорится в сообщении оборонного ведомства.