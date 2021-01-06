COVID-19 в Турции: 194 умерших и 12 тысяч новых больных за сутки

За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались194 человека, общее число жертв заболевания достигло 22 264. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 2 296 102, за прошедшие сутки положительным на наличие вируса оказался результат 12 171 теста.

Министр отметил, что за прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 8 211 человек, общее число выздоровевших достигло 2 172 251.