Пентагон осудил штурм Капитолия сторонниками Трампа

И.о. министра обороны США Кристофер Миллер осудил насилие в среду на Капитолии и обещал мирную передачу власти избранному президенту Джо Байдену, передает РИА Новости.

"Вчерашнее насилие на Капитолии было отвратительным и противоречило основам конституции США", - говорится в заявлении Миллера.

"Я категорически осуждаю акты насилия против нашей демократии. Я и люди, которыми я руковожу в министерстве обороны, продолжаем исполнять наши обязанности в соответствии с нашей присягой и исполним освященную временем мирную передачу власти избранному президенту Байдену 20 января", - заявил Миллер.