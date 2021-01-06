После бурного дня 6 января, когда сторонники проигравшего выборы президента штурмовали здание конгресса США на Капитолийском холме, в Вашингтоне наступило похмельное затишье. Сорванное заседание обеих палат было возобновлено, и решение о победе Джо Байдена было утверждено. На улицах столицы многочисленные силовые подразделения. Однако совершенно понятно, что этим все не кончится.

В специальном заявлении Дональд Трамп объявил, что готов к мирной передаче власти: «Несмотря на то, что я совершенно не согласен с результатами выборов, и факты это доказывают, однако 20 января состоится упорядоченный переход. Я всегда говорил, что мы будем продолжать нашу борьбу, чтобы обеспечить подсчет только законных голосов. Хотя это означает конец самого первого срока в истории президента, это только начало нашей борьбы за то, чтобы сделать Америку снова великой».

Но неохотного согласия Трампа на президентство Байдена совсем недостаточно, чтобы закрыть ситуацию и сделать вид, будто ничего не произошло. Еще как произошло: была сорвана работа конституционного органа, во время штурма четверо людей было убито, множество ранено. Уже только по этим фактам соответствующие органы должны возбудить дела, провести расследование, и суд установит виновных. И с большой вероятностью среди непосредственно причастных к произошедшему будет назван Дональд Трамп, призвавший своих сторонников утром 6 января идти на Капитолий.

Пока американский президент наказан лишь соцсетями Facebook и Twitter, которые временно закрыли его аккаунты за распространение ложной информации. Это отлучение лишило Трампа любимого средства донесения своих мыслей до человечества, но и без того известно, что главные решения сейчас в Белом доме принимает вице-президент Майкл Пенс. Именно он приказал ввести в Вашингтон части Национальной гвардии, а до этого отказался следовать требованию Трампа сорвать процедуру утверждения результатов выборов в конгрессе. В Вашингтоне активно обсуждается введение в действие двадцать пятой поправки к Конституции, которая передает всю власть вице-президенту ввиду невменяемости президента, но до этого вряд ли дойдет, все-таки до 20 января, дня инаугурации, остаются считанные дни.

В то же время сцены произошедшего в Вашингтоне возмутили многих видных республиканцев, которые увидели в них не только и не столько возмущение сторонников Трампа не устроившими их результатами выборов, но покушение на всю систему власти в США. Тут заканчиваются партийные разногласия и включается инстинкт самосохранения. «Наша страна важнее политики», - заявил Джордж Буш-младший в сердитом обращении.