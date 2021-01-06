Евгений Бай, спецкор, Вашингтон 02:37

Америка с трудом приходит в себя после того, что произошло вчера. Страна в шоке. Никто не может понять, как такое стало возможным, чтобы толпа разъяренных граждан взяли штурмом бастион американской демократии — Капитолий, да еще в тот момент, когда там утверждали решение коллегии выборщиков, присудивших победу на президентских выборах в ноябре Джо Байдену.

Помнится не так давно те, кто называет себя американскими патриотами - почти стопроцентно белые, большей частью без высшего образования, из сельской местности и небольших городов показывали пальцем на экстремистов из движения «Жизни черных важны», которые громили магазины и поджигали полицейские машины. «У нас не может быть ничего подобного», - говорили они. Оказывается не только может, но и в гораздо худшей форме. Визуальными свидетельствами этого стал экзотичный полуголый чувак, весь в татуировках, с меховым палантином и рогами на голове, который засвидетельствовал свое почтение нации из захваченного зала конгресса. Настоящий патриот. Другая картинка вчерашнего дня - установленная неподалеку от Капитолия деревянная виселица с веревкой. Кого хотели вешать поклонники Трампа - победившего на выборах Байдена? Или саму американскую демократию?

Америка будет долго и мучительно переваривать случившееся. Но некоторые выводы уже сделаны по горячим следам. «В США произошел акт внутреннего терроризма», - пишет CNN. «Трамп совершил государственную измену», - говорит колумнист Дэна Милбенк из Washington Post. «Это было восстание, инициатором которого был Трамп», - считает сенатор-республиканец Митт Ромни. «Они (восставшие) пытались убить нашу демократию, но провалилась, они провалились»: пока еще лидер республиканского большинства в сенате Митч МакКконнелл. «Я приехала в Вашингтон, чтобы присоединиться к тем, кто опротестует результаты выборов, но после всего случившегося я пересмотрела свою позицию»: проигравшая 5 января на выборах в сенат в Джорджии Келли Леффлер. И таких голосов – великое множество. И они показывают, что подавляющее большинство политиков – здравые нормальные люди, в то время как их президент предстал абсолютно невменяемым безответственным лидером, психически явно нездоровым. Накануне он призвал своих сторонников, собравшихся у Белого дома идти на штурм Капитолия. «Мы больше не можем терпеть это (результаты выборов, которые, как считает Трамп, были мошенничеством). Если вы не будете сражаться как черти, то у вас украдут страну», - говорил он протестующим. - Выборы были сплошным выбросом говна». «Говна, говна»», - отвечала ему многоголосая толпа. Трамп отправил своих бойцов ша штурм Капитолия и пообещал им вскоре быть вместе с ними, чтобы «потребовать от конгресса сделать то, что надо» (пересмотреть итоги выборов). Но когда бунтовщики разбивали окна и взламывали двери здания конгресса президента там не оказалось. А где он был? Трамп сидел в Белом доме и молчал как мышь. И лишь три часа спустя после начала штурма, когда полиция и бойцы Национальной гвардии уже очистили от нападавших и зал конгресса, и прилегающие к нему места, Трамп выступил с обращением к своим сторонникам и призвал их расходиться по домам.

Сейчас самое расхожее слово в сводках новостей федеральных каналов и газет это «импичмент». И политики и эксперты согласны с тем, что Трамп заслужил отречения от власти. Да, время до его ухода остается мало - всего 13 дней, и скорее всего суд не состоится. Вероятно, конгресс выступит лишь с резким заявлением, осуждающим действия государственного преступника Трампа. Но ничего исключать нельзя. Страна в ярости. Трамп объявлен предводителем террористов, чья акция привела к гибели четырех человек и причинению увечий нескольким десяткам. И, конечно, он уже потерял значительную поддержку республиканцев, которые начали в массовом порядке отворачиваться от него. Работающие в его аппарате чиновники, прежде всего занятые в сфере национальной безопасности массово увольняются. Однако парадоксальным образом в конгрессе остается значительное число сторонников Трампа, которые были готовы бороться за аннулирование результатов выборов. Так что, Трамп скоро уйдет, но то, что трампизму капут говорить еще рано. Между тем после того, как Капитолий был очищен и продезинфицирован после нашествия людей с рогами там около 2 часов ночи возобновились слушания по утверждению итогов выборов. В четыре утра Байден получил лицензию на президентство. Председательствовавший на обсуждении вице-президент Майк Пенс зачитал итоговую резолюцию. Присутствовавшие в зале демократы и часть республиканцев встретили его слова стоя, бурными овациями. Пенс не аплодировал и не проявил никаких эмоций. Похоже, что у второго человека в стране, выполнявшего волю Трампа, эмоций уже не осталось.