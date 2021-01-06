Американский депутат Ю.Рашкин в интервью haqqin.az: «Или Трамп станет диктатором, или сядет на скамью подсудимых»

Причем, по мнению Ю.Рашкина, призыв Трампа идти на Капитолий был хорошо продуман. Он знал, что будут обсуждения в Сенате и с разных регионов страны собрал в Вашингтон своих почитателей. И это не первый раз, когда Трамп старался запугать законодателей своими сторонниками. Так было, и когда Верховный суд США принимал решение о его действиях в Пенсильвании, и тоже к назначенному сроку согнал всех своих поклонников в Вашингтон. Но судьи, зная характер Трампа, приняли решение провести заседание на день раньше, «и сбор трампистов оказался бесполезным».

«Сейчас даже члены американского Сената, заявлявшие раньше, что будут оспаривать результаты президентских выборов, потихоньку начали менять свою позицию. Если прежде эти сенаторы, картину, как разъяренная толпа сносит Багдад, видели только на телеэкранах, то теперь все это происходит рядом с ними - в Капитолии. Уже и сторонники Трампа сочли его действия «ужасной ошибкой»», - отмечает американский депутат.

Вторжение в Капитолий для сторонников Дональда Трампа стало событием, сравнимым по значимости с Перл-Харбором или 11 сентября. В такие моменты истории американский народ, образно говоря, просыпается, сказал haqqin.az депутат окружного собрания округа Рок в штате Висконсин, преподаватель коммуникаций в Университете Висконсина Юрий Рашкин.

«Вторжение трампистов в Капитолий стало возможным потому, - уверен эксперт, - что там не было национальной гвардии, которой, к тому же, в соответствии с полномочиями, мог отдать приказ остановить толпу только сам Трамп. Не дождавшись команды с его стороны, такой приказ все же отдал вице-президент США. Трамп же, обращаясь перед камерами к штурмовавший учреждение толпе, просто сказал: «Ребята, вы молодцы, а теперь расходитесь».

Своих сторонников Трамп созвал в Вашингтоне со всех штатов, где он популярен. В столице введен комендантский час, так как никто не знает, как поведут себя трамписты - будут ли поджигать автомобили и грабить магазины, как некоторое время назад это делали участники акций «Черные жизни важны» (Black Lives Matter), или затеют что-то еще круче.

Трамп, как считает депутат, поставил себе цель любой ценой остаться у власти, иначе он может сесть на скамью подсудимых. Он всегда хотел быть диктатором и боится за свою свободу, а потому готов пожертвовать всем и всеми, чтобы получить то, чего хочет.

«У американских судей немало вопросов к Трампу об источниках миллионов долларов, пополнивших его капитал уже за время президентства. Известно, что люди по политическим соображениям проживали в его отелях и показательно тратили много денег. Кроме того существуют подозрения в нарушении закона о налогах, выплату которых Трамп тщательно скрывал. В общем, нью-йоркские прокуроры очень интересуются делами теперь уже практически экс-президента. Примечательно, что его противники - демократы и не помышляют о суде над ним. Они верят в справедливость закона, поэтому считают, что у Трампа имеется хорошая защита и в крайнем случае он заявит о своей невменяемости. Сам же Трамп больше доверяет личным отношениям, а не судам и законам, поэтому опасается, что как только уйдет в отставку, за него тут же возьмутся правоохранители», - полагает Рашкин.

Между тем в США многие не сомневаются, что Трампу однозначно светят суды, адвокаты, присяжные и другая соответствующая атрибутика, и как он выкрутится из всего этого - зависит от американского правосудия. Не исключено, что следующие несколько лет экс-президент проведет мотаясь по судам. Впрочем, он и так бесконечно судился и в этом деле большой дока: то сам на кого-то подвал в суд, то на него заявляли иски.

«Трампу вроде к судам не привыкать, так что не стоит ему по этому поводу нервничать. К тому же пока он не желает сдаваться и все еще ищет пути удержаться в президентском кресле. Однако после вторжения в Капитолий, возможно, все же удастся вывести его из Белого дома. Этот инцидент нанес сильный удар по Республиканской партии, и сенаторы-республиканцы уже отказываются от поддержки своего лидера», - отмечает эксперт.

По его мнению, Трамп разными способами пытается ввести чрезвычайное положение по всей стране. Недавно было обнародовано письмо всех ныне здравствующих экс-министров обороны, которые утверждали, что возможна только мирная передача власти. Это заявление было сделано неспроста. Известно, что Трамп грозно требовал от республиканцев в штате Джорджия, что бы те нашли голоса на выборах. Видимо, так же он орет на генералов - мол я желаю военное положение и требую его обеспечить. Поэтому они и настаивают на мирной передаче власти.

«Впрочем, всю истину последних действий Трампа мы узнаем, когда он покинет Белый дом. В любом случае, даже если ему удастся ввести где-то какое-то особое положение, срок его полномочий истекает 20 января 2021 года. Уверен, что Пентагон не пойдет за ним, и Трампу грозит остаться в одиночестве. США повезло с тем, что ему за семьдесят - был бы помоложе, создавшуюся ситуацию можно было бы развивать как «пивной путч» Гитлера. Именно после того, как Гитлер сел в тюрьму, где написал «Майн кампф», все в Германии пошло-поехало. А к следующим президентским выборам в США Трампу будет под восемьдесят лет, и это дает надежду, что безумие его правления не продолжится», - иронизирует Рашкин.

Но до 20 января еще есть время, и Трамп еще будет придумывать и пробовать, дабы пересмотреть результаты выборов, хотя никаких шансов, что у него что-то получится, нет. Он не смог сломать политические традиции Америки, но его действия останутся в памяти поколений как ужасный период и сам он останется неадекватным в истории США.

«Американская политическая система показала, как можно преодолеть диктатора, как демократия может победить человека, мечтающего стать королем, царем или императором. Это была проверка на прочность функционирующей демократии. И дело уже идет к тому, что Трампу не дадут дослужить американскому народу до 20 января - просто выдворят из Белого дома. После того как сторонники Трампа громили Капитолий, это могут сделать члены кабинета министров. Есть две поправки в Конституции, по которым его могут отстранить от должности и до 20 января», - предвидит депутат.