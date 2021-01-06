Отдел международной политики 03:15

Вооруженные силы Северной Кореи прошли модернизацию почти в каждом роде войск. Об этом предупреждают эксперты в статье, опубликованной в Business Insider. Автор Бенджамином Браймелоу пишет, что во время октябрьского парада в Пхеньяне были представлены не только новейшие ракеты дальнего радиуса действия, но и более «приземленные» элементы вооружений - экипировка, приспособленная для обычного поля битвы, в том числе, — каски для солдат. В октябре прошлого года власти Северной Кореи организовали парад по случаю 75- годовщины создания Трудовой партии Кореи, представив на нем новые виды вооружения.

Наибольшее внимание наблюдателей привлекли ракеты дальнего радиуса действия, в частности, под названием Pukguksong-4, оружие, в реальности транспортируемое подводными лодками, а также Hwasong-16, который может быть самой крупной в истории ракетой, использующей жидкое топливо, запускаемой с мобильных установок. Однако, прежде чем на площадь вошли ракетные войска, перед трибуной, где со своей свитой наблюдал парад диктатор Ким Чен Ын, прошли обычные войсковые подразделения. Солдаты пехоты были одеты в новые мундиры, а также в камуфляж, приспособленный для боев в современных условиях, на них были современные каски, бронежилеты и даже устройства с сенсорными экранами. Впервые на центральной площади столицы КНДР появились подразделения ядерных сил, биологических и химических войск. Октябрьский парад был также первой демонстрацией новых образцов военной техники. По мнению Чун Ын-буна, генерал-лейтенанта в отставке южнокорейской армии, северокорейская Народная армия прошла модернизацию в каждом роде войск. Несомненно, считает он, усилия властей в Пхеньяне, касающиеся обновления вооруженных сил начинают приносить плоды. Хотя, все же неизвестно, каково фактическое состояние технического обеспечения войск Северной Кореи. Но не только оружие дальнего радиуса действия привлекло внимание аналитиков, экспертов по вооружению, но также современные боевые машины. До сих пор северокорейские вооруженные силы базировались на старых моделях, происходящих из времен Советского Союза или на танках, которые стали результатом переработок собственного военно-промышленного комплекса. Технологии, которые были представлены во время октябрьского парада, могут свидетельствовать, что времена отставания в вооруженных силах КНДР минули. Специфика КНДР значительно затрудняет работу разведывательных служб, скажем, в вопросе получения информации, касающейся вооружения. Кроме этого, военные аналитики на основе анализа фото военной техники выделили целый ряд черт, характеризующих отдельные элементы вооружений, которые могут служить ориентиром в поисках настоящей картины войск режима. Например, один из тяжелых бронированных автомобилей напоминает американский бронетранспортер Stryker. На параде в Пхеньяне были показаны две версии этой техники: одна была оборудована пятью стволами противотанковых ракет, образца российского 9M133 Корнет, вторая была специально укомплектована башней оснащенной пушкой калибра 122 миллиметра D-30, что может указывать на реплику с американского M1128 Mobile Gun System. Обе эти модели предназначены для противодействия танкам противника и обеспечивать огневую поддержку пехоте, а также увеличивать мобильность северокорейских войск по образцу американских легких бригад.

Во время парада можно было заметить новое оборудование танковых войск КНДР. Что интересно, некоторые из средств, характерны для армий различных государств. Нередко тех, которые находятся на противоположных сторонах вероятного конфликта. Например, новый танк армии КНДР, значительно более современный в сравнении с предыдущими моделями, обладает шасси, очень напоминающим то, чем обладает российский T-14 Armata. В свою очередь, его башня «слямзена» с американского танка M1 Abrams. В то же время, эксперты, что о развитии технологий в Северной Корее свидетельствует использование создателями танка композитных материалов. Те трубного типа установки, которые смонтированы на башне, напоминают решения, замеченные у российских производителей танков. А у России такое огневое средство может перехватывать летящие снаряды. Наблюдатели подтвердили, что такой танк может обладать устройством наведения и использовать термовизор. Дымовые гранатометы, лазерные датчики и датчики бокового ветра — это очередные новые элементы северокорейского бронеавтомобиля, которые размещены по обе стороны башен, рядом с противотанковыми огнеметами. Новые технологические решения коснулись не только танковых войск КНДР. Высшие офицеры Северной Кореи ехали во время парада на автомобилях категории MRAP, - бронеавтомобилях, обладающих противоподрывной защитой от мин-ловушек. Во время парада были представлены также пушки нового типа — самоходная гаубица калибра 155 мм, а также бронированные ракетные установки. О прогрессе говорят такие факты, что тут появились устройства, служащие скрытному уничтожению вражеских воздушных сил. Это может свидетельствовать об интенсификации усилий режима в работе над обеспечением системы ПВО в воздушном пространстве Северной Кореи. Парад этот показал, что затраты на вооружение властей Пхеньяна значительно увеличились. - Ким Чен Ын может похвалиться современной армией, - говорит dr.Сью Ми Терри, бывший офицер ЦРУ, эксперт вашингтонского think-tank Center of Strategic and International Studies, которая специализируется на вопросах Северной Кореи. - Многие пренебрегали его способностями, когда он получил власть, но именно в его время северокорейская армия добилась технологического рывка», - комментирует эксперт. Для Кима вопрос модернизации своей армии - приоритет. Молодой диктатор хочет доказать, что несмотря на санкции, наложенные на его страну и давление со стороны других государств, он в состоянии усилить военный потенциал своей армии. - Власти Северной Кореи хотят показать, что со времени встречи диктатора с президентом США Дональдом Трампом в Синагпуре в 2018 году, ему все же удалось сделать шаг вперед в построении современной армии, - подчеркивает Терри. - И ничто не указывает на то, что он остановится.