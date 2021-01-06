Мамед Эфендиев, автор haqqin.az 03:32

Не прошло и месяца, как haqqin.az в статье «Кто-то вставляет палки в колеса экономики Азербайджана» отметил, что Всемирный банк улучшил в отчете Doing Business 2020 позиции Азербайджана сразу на 6 ступеней, и мы вновь вошли в десятку стран-реформаторов мира. Дело в том, что еще в конце августа прошлого года ВБ отмечал, что в процессе обработки информации в отчете Doing Business ряда стран-членов, в числе которых отмечался и Азербайджан, были выявлены расхождения. Ситуацию удалось исправить путем независимого исследования, проведенного внутренним аудитом ВБ.

На это обстоятельство обратил внимание на совещание в видеоформате, посвященном итогам 2020 года, и президент Ильхам Алиев. Не останавливаясь на причинах такого казуса, президент подчеркнул, что согласно новому рейтингу Азербайджан находится на 28-м месте среди 190 стран. И еще раз указал выражающим недовольство работой правительства «экспертам», ничего не смыслящим в экономике, прислушиваться хотя бы к оценкам такой авторитетной организации, как Всемирный банк. Видимо, главе государства надоело это бесконечное жужжание ничем необоснованной критики. Глава государства ясно сказал: «Так называемые "экономисты", которые разглагольствуют за рубежом и здесь, откройте глаза, посмотрите и замолкните. А то какой-то выскочка будет нас учить: «неправильно ведут экономику, так да сяк. Возьмите и прочтите, если можете читать». А теперь уясним для себя, по каким же параметрам отчета Давосского всемирного экономического форума Азербайджан выходит на передовые позиции. По уровню электроснабжения населения страна занимает второе место в мире. Трудно даже вообразить – мы вторые в мировом масштабе! Но и по коэффициенту ответственности правительства за перемены, то есть по коэффициенту реформаторского образа мы занимаем не менее почетное пятое месте в мировом масштабе! По долгосрочной стратегии правительства страна на 10-м месте, а по обеспечению правительством политической стабильности - на 11-м месте. Высокие позиции страна занимает и в сфере инфраструктурных проектов. В частности, по эффективности железнодорожных услуг мы на 11 месте, по эффективности услуг авиалиний – на 12-м, по качеству автомобильных дорог - на 24-27 месте. А вот по индексу инклюзивного развития Азербайджан занимает третье место. Вот результаты отчетов самой влиятельной международной структуры мира - Всемирного банка и форума номер один в мире - Давосского всемирного экономического форума.

Комментарии, как говорится, излишни. И глава государства еще раз подчеркнул: «Мы на правильном пути». К тому же эти успехи достигнуты несмотря на все трудности, на 28-летнюю армянскую оккупацию и грандиозные социальные проблемы вынужденных переселенцев. А сегодня, когда земли освобождены, должно начаться большое возвращение миллиона азербайджанцев в места исконного проживания, должны начаться большие процессы развития. Поэтому, конечно, мы должны еще более активно, целенаправленно проводить всю эту работу, чтобы расширять возможности Азербайджана и наращивать динамику развития нашей страны», - отметил глава государства. И словно в подтверждение всего этого, накануне авторитетный «GALLUP İnternational» назвал Азербайджан одной из стран с самым высоким в мире индексом экономической надежды у граждан. Как сообщает Центр анализа экономических реформ и коммуникаций, согласно информации, позиция Азербайджана в Индексе экономической надежды оценивается в 65 баллов. Индекс экономической надежды основан на ожиданиях граждан страны относительно будущих экономических перспектив и основан на результатах их опроса.