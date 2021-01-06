Ведущие сотрудники нацбеза США ушли в отставку

Четыре высокопоставленных сотрудника совета национальной безопасности США подали в отставку в связи с беспорядками на Капитолийском холме в Вашингтоне, передает Reuters.

По словам источников, в четверг американский совбез покинули старший директор по связям с Африкой Эрин Уолш, старший директор по оборонной политике Марк Вандрофф, старший директор по оружию массового поражения Энтони Руджерро и старший директор по Ближнему Востоку и Северной Африке Роб Гринуэй.

Ранее в отставку подал целый ряд сотрудников Белого дома и администрации, в том числе два министра: глава минтранса Элейн Чао и глава министерства образования Бетси ДеВос.