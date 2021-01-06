Политический кризис в США: министры подают в отставку

Министр образования США Бетси ДеВос подала в отставку после недавней атаки на Капитолий в Вашингтоне. Об этом сообщает газета Wall Street Journal.

В заявлении действующему президенту США Дональду Трампу министр назвала нападение протестующих «поворотным моментом» для себя.

ДеВос стала вторым министром США, которая подала в отставку после произошедших беспорядков в Вашингтоне. Ранее о решении уйти с поста сообщила министр транспорта США Элейн Чао. В открытом письме сотрудникам министерства она написала, что не может остаться в стороне от произошедших событий.

На фоне беспорядков в американской столице в отставку также подали советник Трампа по России и Евразии Райан Тулли и еще четыре сотрудника администрации главы государства. Среди них руководитель аппарата первой леди Стефани Гришэм, заместитель пресс-секретаря Сара Мэттьюс и секретарь по протокольным вопросам Рики Ничета.