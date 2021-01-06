В китайском городе ввели военное положение из-за 120 случаев COVID-19

В китайском городе Шицзячжуан с населением 11 миллионов ввели локдаун и военное положение после того, как там было обнаружено 120 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает китайское гостелевидение.

120 случаев — самый большой показатель в стране за последние пять месяцев. В городе закрыли школы и жилые комплексы, закрыли въезд, а также на три дня остановили доставку почты. Кроме того, в Шицзячжуан открыли 5 000 центров массового тестирования, чтобы сдержать распространение вируса, передает Лента.ру.

Заместитель директора Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Фэн Цзыцзянь отметил, что вспышка, вероятно, была спровоцирована новым штаммом коронавируса, попавшим в Китай из Европы.