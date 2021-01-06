Вы можете выиграть 960 миллионов долларов в джекпотах из Азербайджана

Вам не обязательно жить в США, чтобы иметь шанс выиграть. Вы можете принять участие в лотереях США из Азербайджана.

Главное на сегодня: Джекпот Mega Millions достиг $510 млн , ближайший тираж лотереи состоится в эту пятницу.

Как и Мега Миллионы, Пауэрбол проводится в формате 5+1, но его диапазоны немного отличаются (5/69 + 1/26 («Powerball»)); второй приз лотереи также составляет $1 млн. Огромные джекпоты для этой лотереи отнюдь не редкость, именно ей принадлежит мировой рекорд – $1,568 млрд, – установленный в 2016 году.

Чтобы выиграть крупнейший джекпот планеты вам необходимо угадать 5 номеров от 1 до 70 и номер «Mega Ball» из диапазона 1-25. Вы также сможете стать миллионером со вторым призом в $1 млн, для получения которого вам потребуется угадать лишь основные числа Мега Миллионов.

“Если я выиграю, буду держать низкий профиль. Для начала проведу пару недель на пляже, планируя, что делать с такими деньгами”, - поделилась Тамми Корнги-Ходж из Лас-Вегаса.

Американцы привыкли к длинным очередям за лотерейными билетами, когда джекпоты бьют рекорды.

“Это же американская мечта, чувак. Все хотят выиграть! Не сыграешь – точно не выиграешь,” сказал Гомер Сполдинг из Индианаполиса.

Законно ли играть в американские лотереи из Азербайджана?

Алекс Гальвес, юрист и иммиграционный эксперт в США, подчеркивает, что каждый может участвовать и выигрывать призы американских лотерей, включая Mega Millions: «Вам не обязательно быть резидентом, чтобы получить лотерейный джекпот, потому что для правительства США важно, чтобы налоги уплачивались, и для этого не требуется номер социального страхования».

Расс Лопес, заместитель директора по связям с общественностью Калифорнийской лотереи, добавляет: «Даже человек без документов может купить билет и получить приз, если он выиграет в Mega Millions, ему не обязательно быть гражданином, потому что необходимо иметь в виду, что ни один закон в Соединенных Штатах не запрещает иностранцу выигрывать в лотерею».

Вы можете покупать лотерейные билеты Америки через интернет и участвовать в розыгрышах наравне с американцами. Участвуя в лотереях онлайн на сайте theLotter, вы можете быть уверены в том, что ваш билет будет куплен местным представителем сервиса в лицензированной точке продаже на территории Штатов и не будет покидать пределов США впредь. Таким образом, условия организаторов полностью соблюдаются.

Чтобы принять участие в тиражах в эти выходные, переходите на сайт TheLotter.com, и приобретайте билеты лотереи Мега Миллионы – $510 млн и Пауэрбол – $470 млн

Желаем удачи и играйте ответственно!