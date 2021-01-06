Трамп признал поражение и останавливает борьбу

"Мы только что прошли через интенсивные выборы, и эмоции очень высоки. Но теперь нужно охладить пыл и восстановить спокойствие", - заявил Трамп в ходе выступления, которое транслировалось в твиттере.

Президент США Дональд Трамп заявил, что его штаб использовал все юридические возможности для оспаривания результатов президентских выборов, но теперь пришло время для примирения. Он обещает сосредоточиться на обеспечении плавного перехода власти к администрации избранного президента Джо Байдена.

Он констатировал, что, несмотря на юридические усилия его штаба по "защите американской демократии", Конгресс сертифицировал результаты выборов, и 20 января к власти придет новая администрация.

"Теперь мое внимание сосредоточено на обеспечении плавного, упорядоченного перехода власти. Этот момент требует исцеления и примирения", - добавил Трамп.

Также он пообещал своим сторонникам, что их "невероятное путешествие только начинается", и назвал их "потрясающими".

При этом Трамп осудил беспорядки, произошедшие во время ратификации результатов президентских выборов в Конгрессе, и пообещал, что виновные понесут наказание.

"Как все американцы, я разгневан насилием, беззаконием и устроенным кошмаром", - заявил Трамп.

В то же время действующий президент США пообещал своим сторонникам, что все только начинается, назвав их "потрясающими".

"Я хочу, чтобы вы знали, наше невероятное путешествие только начинается. Спасибо. Храни вас бог. И храни бог Америку", - сказал Трамп.