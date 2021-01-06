Геостационарный телекоммуникационный спутник связи пятого поколения Türksat 5A успешно выведен на орбиту с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). Запуск состоялся в пятницу в 05:15 по турецкому времени.

Anadolu сообщает, что за пуском ракеты-носителя Falcon 9 компании Space X с центра на мысе Канаверал наблюдали заместитель министра транспорта и инфраструктуры Турции Омер Фатих Саян, гендиректор компании Türksat AŞ Дженк Шен и др.