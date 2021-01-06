Илон Маск вывел в космос турецкий спутник видео
Геостационарный телекоммуникационный спутник связи пятого поколения Türksat 5A успешно выведен на орбиту с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). Запуск состоялся в пятницу в 05:15 по турецкому времени.
Anadolu сообщает, что за пуском ракеты-носителя Falcon 9 компании Space X с центра на мысе Канаверал наблюдали заместитель министра транспорта и инфраструктуры Турции Омер Фатих Саян, гендиректор компании Türksat AŞ Дженк Шен и др.
• Türkiye'nin 5'inci nesil uydusu— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) January 8, 2021
• Manevra ömrüyle yörüngedeki frekans ve yörünge haklarını 30 yıl boyunca güvence altına alacak
• Önceki jenerasyon uydulara göre kapasitesi yüzde 45, ömrü iki kat daha fazla
🛰️ TÜRKSAT 5A uydusu uzaya fırlatıldı https://t.co/5IFLL5uY0A pic.twitter.com/sS37W3XTXX
Глава Минтранса Турции Адиль Исмаилоглу сообщил в Анкаре, что первый сигнал от спутника получен спустя 35 минут после запуска.
Türksat 5A будет работать в диапазоне Ku с точки 31 градус восточной долготы. Геостационарный спутник связи охватит вещанием Турцию, страны Европы, страны Ближнего Востока, север Африки, центральную и западную Африку, южную Африку, Эгейское и Черное моря.
Процесс контроля спутника впоследствии будет осуществляться с базовой станции в районе Гельбашы в Анкаре.