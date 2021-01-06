В США российского хакера приговорили к 12 годам

Окружной суд нью-йоркского района Манхэттен приговорил гражданина России Андрея Тюрина к 12 годам лишения свободы по обвинению в хакерской деятельности. Кроме того, россиянин должен выплатить минимум 20 млн долларов США компаниям, заявившим об ущербе от его деятельности.

Сторона обвинения ходатайствовала о 15-20 годах заключения, отмечая, что такой вердикт пошлет сигнал другим иностранным киберпреступникам, пишет Bloomberg.

Тюрина обвинили в краже данных у более чем 80 млн клиентов американского финансового холдинга JPMorgan Chase & Co., а также целого ряда финансовых компаний, информационных деловых изданий и инвестиционных фирм, пишет Deutsche Welle. Обвинение утверждало, что подельником Тюрина на протяжении 7 лет являлся гражданин Израиля Гери Шалон. По версии следствия, злоумышленники использовали полученную Тюриным информацию для рассылки электронных писем с целью незаконного финансового обогащения.

В сентябре 2019-го россиянин признал вину в сговоре, электронном мошенничестве, незаконных азартных играх в интернете и хакерской деятельности. Израильтянин был арестован и экстрадирован в США в 2015 году.