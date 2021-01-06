В санаторно-курортном реабилитационном центре, который за короткое время был построен в Баку, оказаны услуги более чем 200 участникам войны. Об этом сказал журналистам генеральный директор Центра Мурсал Мурсалов.

По его словам, из них 100 человек уже выписаны домой или вернулись на службу.

«Сейчас в Центре находятся около 70 участников Отечественной войны. Для них организовано неврологическое и психологическое лечение, проводятся сеансы физиотерапии, бальнеотерапии, лечебного массажа, гидромассажа, лечебной физкультуры, предоставляются услуги логопеда.

В основном в Центр направляются с пациенты с мозговыми и спинномозговыми травмами, повреждениями опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы. Но больше всего диагнозов связаны с травмами нервной системы. У наших военнослужащих чаще всего наблюдаются невротические расстройства и психологические травмы», - сказал он.

Директор отметил, что среди услуг, оказываемых в Центре, большое место отводится неврологическому и психологическому лечению. За один лечебный курс психологическое состояние пациентов максимально улучшается.