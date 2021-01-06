Нефть растет четвертый день подряд: Brent - выше $54

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures в пятницу утром составляет $54,47 за баррель, это на $0,09 (0,17%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подорожали на $0,08 (0,2%) - до $54,38 за баррель.

Стоимость нефти эталонных марок повышается в ходе торгов после того, как продемонстрировали рост по итогам трех предыдущих дней торгов.

Цена фьючерсов на WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $50,93 за баррель, что на $0,1 (0,2%) выше уровня предыдущих торгов. Накануне фьючерсы поднялись в цене на $0,2 (0,4%) - до $50,83 за баррель.

Настроения трейдеров на этой неделе поддержали новости о добровольном дополнительном сокращении добычи Саудовской Аравией в феврале-марте, а также данные Минэнерго США о превысившем ожидания аналитиков снижении запасов нефти в стране на прошлой неделе - на 8 млн баррелей.

Оптимизм трейдеров также связан с ожиданиями победы демократов на выборах в штате Джорджия, которая может принести Демократической партии большинство в Сенате США.

Как отмечает S&P Global Platts, это поддерживает надежды на принятие новых экономических стимулов в США, что может ускорить восстановление экономики страны и спроса на энергоносители.