на этот раз в правовой сфере; фото

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В Страсбурге в декабре прошлого года были проведены очередные выборы на должность президента, вице-президента, членов Бюро одной из крупных международных организаций Совета Европы. Об этом сообщил официальный сайт Совета Европы. Представитель Азербайджана - судья Бакинского апелляционного суда Рамин Гурбанов - переизбран на должность президента путем тайного голосования со стороны представителей 47 европейских государств и приступил к исполнению своих обязанностей с 1 января 2021 года.

Европейская комиссия по эффективности правосудия (CEPEJ) является специализированным комитетом Совета Европы, в состав которого входят более 100 высококвалифицированных экспертов из 47 государств Европы. Данная организация, основываясь на принципах верховенства права, демократии и прав человека, стремится повысить эффективность правосудия для нужд более 830 миллионов европейцев. CEPEJ была создана для подготовки и применения международно-правовых документов Совета Европы для повышения эффективности и качества правосудия в Европе, разработки конкретных инструментов с целью улучшения функционирования судебных систем, прокуратуры, адвокатуры, органов юстиции, проведения оценки соответствия судебных систем европейским стандартам. Отрадно отметить, что представитель Азербайджана избирается в период Победы в Отечественной войне и на фоне необъективного, предвзятого, пристрастного отношения ряда западноевропейских государств, таких как Франция, Бельгия, Нидерланды. Эти страны пытались предпринять шаги по признанию независимости марионеточного режима, созданного Арменией на территории Нагорного Карабаха, тем самым выступая против четырех резолюций Совета Безопасности ООН и поддерживая нарушение международно признанных границ Азербайджана, проявляя неуважение к международному праву. Избрание на столь высокий пост представителя Азербайджана судьи Рамина Гурбанова, являясь историческим событием, полностью изменило устоявшийся стереотип о возможности избрания на такую ответственную должность только представителей Западной Европы. Здесь немаловажную роль сыграли судебно-правовые реформы, проводимые в Азербайджане, эффективная внешняя политика главы государства, а также профессиональная подготовка азербайджанского представителя и самоотверженный вклад в течение его пятнадцатилетней деятельности в данной структуре Совета Европы. Владеющий русским, английским, немецким и французским языками Р.Гурбанов смог достойно представить свою страну на международной арене и внести вклад во взаимоотношения Азербайджана и Совета Европы в столь сложный период.